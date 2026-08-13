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13 августа, 10:16

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Dangerous Minds: в США мужчина дважды увидел Иисуса и посмотрел на рай

В США мужчина дважды увидел Иисуса и посмотрел на рай

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/mmckinsey22

Менеджер строительной компании из американского штата Теннесси 54-летний Майк МакКинси дважды за 24 часа пережил видение Иисуса Христа. Об этом сообщает портал Dangerous Minds.

Мужчина попал в больницу с аппендицитом. Первое явление, по его словам, произошло, когда его готовили к операции.

Во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце, врачи реанимировали его в течение 45 минут. Как утверждает МакКинси, в этот момент он встретил Христа лицом к лицу. Тот показал ему рай с идеально подстриженной травой и гигантским куполообразным городом.

Мужчина отметил, что Иисус в его видении выглядел не так, как его обычно изображают. У него была более темная кожа, короткая темно-каштановая борода с волнистыми волосами и темно-зеленовато-голубые глаза.

Второй раз Христос явился МакКинси, когда медсестры клали на него ледяные одеяла из-за температуры. По словам пациента, Иисус сказал ему: "Мне пришлось уложить тебя на больничную койку, подальше от всех отвлекающих факторов, чтобы ты мог меня услышать".

Христос якобы сообщил МакКинси, что тот должен сделать больше для его Царства. Беседа продлилась более трех часов, после чего мужчина пошел на поправку.

Ранее пережившая клиническую смерть жительница Британии заявила, что увидела загробный мир. По словам женщины, после остановки сердца во время экстренного кесарева сечения она увидела экран с обзором на 360 градусов, на котором последовательно отображались ключевые события ее жизни. При этом воспоминания надолго задерживались на самых тяжелых моментах.

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