Dangerous Minds: в США мужчина дважды увидел Иисуса и посмотрел на рай

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Менеджер строительной компании из американского штата Теннесси 54-летний Майк МакКинси дважды за 24 часа пережил видение Иисуса Христа. Об этом сообщает портал Dangerous Minds.

Мужчина попал в больницу с аппендицитом. Первое явление, по его словам, произошло, когда его готовили к операции.

Во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце, врачи реанимировали его в течение 45 минут. Как утверждает МакКинси, в этот момент он встретил Христа лицом к лицу. Тот показал ему рай с идеально подстриженной травой и гигантским куполообразным городом.

Мужчина отметил, что Иисус в его видении выглядел не так, как его обычно изображают. У него была более темная кожа, короткая темно-каштановая борода с волнистыми волосами и темно-зеленовато-голубые глаза.

Второй раз Христос явился МакКинси, когда медсестры клали на него ледяные одеяла из-за температуры. По словам пациента, Иисус сказал ему: "Мне пришлось уложить тебя на больничную койку, подальше от всех отвлекающих факторов, чтобы ты мог меня услышать".

Христос якобы сообщил МакКинси, что тот должен сделать больше для его Царства. Беседа продлилась более трех часов, после чего мужчина пошел на поправку.

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