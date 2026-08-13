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13 августа, 18:24

Общество

Голикова назвала демографическую ситуацию в РФ непростой

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Демографическая ситуация в России непростая, но остается подконтрольной. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Свердловскую область.

По словам вице-премьера, которые передает ТАСС, приумножение населения России – одна из главных национальных целей, которую поставил Владимир Путин. Она отметила, что по суммарному коэффициенту рождаемости Свердловская область опережает другие регионы РФ на 7%.

При этом важно, чтобы с развитием инфраструктуры увеличивались количество рожденных детей и многодетность в регионе, добавила Голикова.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Он отметил, что в Европе похожий показатель равен 34 годам. Онищенко считает, что это связано с современными условиями жизни.

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