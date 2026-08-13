11 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Великобритании

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11 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в графстве Восточный Суссекс на юге Великобритании. Об этом сообщила транспортная полиция страны.

По данным ведомства, 2 пострадавших получили тяжелые травмы, еще 9 – менее серьезные.

"Пациентам была оказана медицинская помощь на месте происшествия, часть из них доставлена в местные больницы", – сказано в заявлении правоохранителей.

Также издание Express сообщило, что внутри состава были заблокированы около 40 пассажиров. Полиция уточнила, что все они благополучно эвакуированы.

О сходе с рельсов пассажирского поезда на юге Британии стало известно 13 августа. Инцидент произошел недалеко от города Льюис.

