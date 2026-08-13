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Отношения России и США развиваются позитивно, заявила в разговоре с РИА Новости американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

Она добавила, что Соединенные Штаты надеются на мирное разрешение украинского конфликта.

При этом в Кремле указали, что никакой динамики в американо-российских отношениях пока нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что США продолжают индексировать взаимодействие с Москвой на урегулирование конфликта на Украине.

Он также отмечал, что РФ была согласна на предложенный Штатами вариант урегулирования кризиса, однако в Киеве его отказались принять. По мнению политика, это произошло из-за подстрекательств со стороны европейских стран.