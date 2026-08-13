В Санкт-Петербурге третий день разыскивают пропавшего адвоката

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Поиски адвоката Шамиля Ахаева начались в Санкт-Петербурге после его исчезновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Заявка о пропаже поступила на горячую линию отряда 11 августа от близких друзей семьи. По словам родственников, адвокат пропал 10 августа: вечером он уехал на встречу в Репино и с тех пор не выходил на связь. Его телефоны выключены.

В Репино выехал волонтерский штаб. Мать адвоката рассказала, что он мог отправиться на встречу с коллегой. По факту исчезновения заведено разыскное дело, к поискам подключились следователи и полиция.

Ранее в Чувашии полиция начала проверку по обращению отца 19-летней студентки из Чебоксар, которая пропала во время поездки в Китай. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия по поиску девушки.

Между тем в Якутии спасатели уже более двух недель ищут мужчину, пропавшего в тайге. Они находят следы его пребывания, однако обнаружить самого мужчину пока не удалось. В конце июля мужчина выехал на тракторе из села Чкалов Нюрбинского района и сбился с пути.