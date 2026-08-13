Голый мужчина устроил дебош в пункте приема ставок в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В Москве задержали мужчину, который в неадекватном состоянии ворвался в пункт приема ставок без одежды и напугал посетителей, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Инцидент произошел ночью на улице Маршала Неделина в Западном административном округе. Росгвардейцы получили тревожный сигнал из охраняемого объекта развлекательного типа, после чего прибыли на место.

Сотрудники заведения рассказали правоохранителям, что нарушитель громко кричал, пытался повредить имущество и похитить прохладительные напитки из холодильника. Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения, не реагировал на замечания окружающих и не мог внятно объяснить причину своих действий.

В итоге дебошира задержали, а также помогли доставить его в одну из московских больниц.

Ранее в центре Москвы задержали пьяного мужчину, который попытался проникнуть на охраняемый объект. Полицейские потребовали, чтобы он прекратил противоправные действия и показал документы, однако он отказался.

Кроме того, он начал вести себя неадекватно и агрессивно, а свои действия сопровождал нецензурной бранью по отношению к полицейским.

