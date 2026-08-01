Пьяного мужчину задержали за дебош и сопротивление полиции в центре Москвы

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В центре Москвы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию и оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Китай-город. Наряд отдела МВД заметил мужчину с признаками опьянения, который пытался незаконно попасть на охраняемый объект. Полицейские потребовали прекратить противоправные действия и предъявить документы, однако гражданин отказался.

Более того, он начал вести себя неадекватно и агрессивно, а свои действия сопровождал нецензурной бранью по отношению к полицейским. После этого он попытался скрыться.

В связи с неповиновением законным требованиям 31-летнего жителя столицы задержали с применением физической силы и наручников. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Материалы дела направят в суд для привлечения нарушителя к ответственности.

Ранее дебош пресекли сотрудники столичного управления Росгвардии. Инцидент произошел в городской больнице на улице Барболина – мужчина в нетрезвом виде устроил скандал. Оказалось, что его выписали из больницы, так как он нарушал режим, однако он отказался покидать учреждение. В частности, он ругался матом и угрожал медработникам, а также сломал дверную ручку в одной из палат.

