Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 17:57

Происшествия

Пьяного мужчину задержали за дебош и сопротивление полиции в центре Москвы

Фото: depositphotos/aksenovko

В центре Москвы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию и оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе Китай-город. Наряд отдела МВД заметил мужчину с признаками опьянения, который пытался незаконно попасть на охраняемый объект. Полицейские потребовали прекратить противоправные действия и предъявить документы, однако гражданин отказался.

Более того, он начал вести себя неадекватно и агрессивно, а свои действия сопровождал нецензурной бранью по отношению к полицейским. После этого он попытался скрыться.

В связи с неповиновением законным требованиям 31-летнего жителя столицы задержали с применением физической силы и наручников. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Материалы дела направят в суд для привлечения нарушителя к ответственности.

Ранее дебош пресекли сотрудники столичного управления Росгвардии. Инцидент произошел в городской больнице на улице Барболина – мужчина в нетрезвом виде устроил скандал. Оказалось, что его выписали из больницы, так как он нарушал режим, однако он отказался покидать учреждение. В частности, он ругался матом и угрожал медработникам, а также сломал дверную ручку в одной из палат.

Читайте также


происшествиягород

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика