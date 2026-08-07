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07 августа, 16:57

Политика

Российские хакеры обнаружили подтверждение участия НАТО в ударах по РФ

Фото: 123RF.com/erix2005

Российские хакеры заявили, что получили документы, которые подтверждают непосредственное участие НАТО в ударах по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы.

По их словам, за каждой атакой дронов следует скоординированная работа западных экспертов по информационным операциям. Хакеры утверждают, что Украина является лишь инструментом в руках европейских элит, и обещают, что обнародованные данные вызовут широкий резонанс.

Ранее российские хакеры сообщили, что специалист по гибридной войне Барт де Вахтер, связанный с разведкой НАТО, передавал СБУ координаты российских объектов. В частности, он участвовал в передаче данных о нефтяных и газовых терминалах в Ленинградской и Калининградской областях, а также танкере "Газпрома" с СПГ.

По данным хакеров, де Вахтер работает в организации HAVN, связанной с силами спецопераций НАТО, и в переписке упоминал работу по "теневому флоту" и прокси-сетям.

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