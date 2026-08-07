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07 августа, 16:32

Экономика

В районе Новокосино появится промышленный парк в стиле урбанистического минимализма

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На Салтыковской улице продолжается строительство промышленного парка НАОС в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, развитие современной промышленной инфраструктуры остается одним из приоритетов Москвы, а механизм масштабных инвестпроектов позволяет в короткие сроки создавать новые производственные площадки с учетом потребностей бизнеса.

"Одно из таких предприятий реализуется на востоке столицы, где будет построен промышленный парк НАОС площадью около 14 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию здесь смогут трудоустроиться более 200 человек", – отметил Гарбузов.

Промышленный парк создадут в формате light industrial, который объединит производственные, складские и административные помещения. Такой формат позволяет локализовать производства и размещать компании, которым необходимы современные гибкие пространства с инженерной и транспортной инфраструктурой.

Для строительства объекта город предоставил инвестору земельный участок площадью около 0,9 гектара. Как сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, стоимость аренды на весь период реализации проекта составит один рубль в год. Эта льгота действует с 2022 года для девелоперов, реализующих промышленные объекты в рамках МаИП.

Комплекс будет состоять из двух корпусов. Проект реализует девелопер HUTTON. По словам партнера компании Александра Антонова, при проектировании учли современные требования бизнеса, включая архитектуру, конфигурацию здания, нагрузку на плиты, устройство наружных инженерных сетей и расположение объекта в границах старой Москвы.

"Это позволило нам успешно приступить к строительству второго производственного комплекса НАОС у станции метро "Новокосино", – подчеркнул он.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года и позволяют инвесторам на льготных условиях строить производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательством по созданию новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы комплексного развития территорий возведут 17 гостиниц разного формата и вместимости. Объекты площадью от 6 до 35 тысяч квадратных метров с номерным фондом от 100 до 480 номеров появятся в 15 районах, в основном в срединной части и на окраинах, включая бывшие промзоны. 12 из 17 проектов уже на разных стадиях реализации, в том числе две гостиницы в Марьиной Роще и комплекс в промзоне Карачарово.

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