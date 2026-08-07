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07 августа, 17:16

Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2", ходившая голой, объяснила порноконтент своей детской травмой

Фото: МАХ/SHOT

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Брагина, которая ранее ходила голой по Москве, связала свою деятельность в порноиндустрии с детской психологической травмой, сообщил SHOT.

По ее словам, она всю жизнь пыталась доказать окружающим, что ей все можно. Это осознание пришло к ней, пока она отбывала 14 суток административного ареста.

Случившееся она назвала для себя большим уроком. В планах у девушки – встретить единственного мужчину и родить детей. Девушку отправили под домашний арест. Брагина подчеркнула, что планирует в это время много думать о своей жизни.

Брагину задержали 19 июля после того, как она появилась без одежды в магазине на Волоколамском шоссе. Происходящее она фиксировала на видео, которое затем опубликовала в Сети. В итоге она получила 14 суток административного ареста. Ей также предписали выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, поскольку она отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

После выхода из спецприемника она, по данным СМИ, пробыла на свободе "около 10 секунд", после чего ее снова взяли под стражу по делу об изготовлении и распространении порнографических материалов. Ей грозит до 6 лет колонии.

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