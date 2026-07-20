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20 июля, 12:01

Происшествия

Доследственная проверка начата против блогера, гулявшей голой на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Анастасия Брагина live"

Доследственная проверка организована против блогера Анастасии Брагиной, которая без одежды гуляла на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

О задержании Брагиной стало известно 19 июля. В столичном управлении МВД РФ заявили, что девушка появилась в обнаженном виде в магазине на Волоколамское шоссе. Кроме того, она фиксировала происходящее на видео, которое затем появилось в Сети. В итоге 22-летнюю уроженку Пермского края задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево.

В правоохранительных органах уточнили, что проверка проводится по статье 135 УК РФ ("Развратные действия").

Также журналисты выяснили, что в июне–сентябре 2024 года на Брагину завели три исполнительных производства о взыскании долгов по кредитам. В общей сложности с блогера пытаются принудительно взыскать свыше 219 тысяч рублей долга и исполнительные сборы на 15 300 рублей.

На блогера также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. В своем телеграм-канале она указывала, что еще до инцидента обращалась к правоохранителям из-за того, что Брагина якобы распространяет среди детей порнографию и пропагандирует наркотики.

Ранее телеграм-каналы заявляли о том, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мужчины начали голыми гулять по лесам. Свои увлечения они объясняют желанием "слиться с природой", при том что отдых на нудистских пляжах им надоел. Некоторые участники сообщества нудистов признавались, что выходят на лесные прогулки без одежды только в теплое время года, однако есть и те, кто готов заниматься этим даже в мороз.

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