Мужчины начали гулять голыми в лесах Санкт-Петербурга и Ленобласти

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области мужчины начали голыми гулять по лесам. О необычном тренде сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Информацией о своих выходах мужчины делятся в региональных чатах. Свое увлечение они объясняют желанием "слиться с природой", при том что отдых на нудистских пляжах им надоел.

По данным канала, в Санкт-Петербурге есть активное сообщество нудистов. Некоторые его участники признаются, что выходят на лесные прогулки без одежды только в теплое время года, однако есть и те, кто готов заниматься этим даже в мороз.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что мужчинам не запрещено появляться на улице в жару с голым торсом, но в случае, если это будет сопровождаться нарушением порядка, можно получить штраф.

Например, за мелкое хулиганство могут назначить штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток. При неповиновении законному требованию наказание увеличивается до 1–2,5 тысячи рублей, также нарушителю грозит арест до 15 суток.

