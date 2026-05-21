Адвокат Жорин: мужчинам не запрещено ходить по улицам с голым торсом в жару

Ходить в жару на улице с голым торсом не запрещено, однако, если это будет сопровождаться нарушением порядка, можно получить штраф или 15 суток ареста. Об этом "Газете.ру" рассказал адвокат Сергей Жорин.

Он уточнил, что такой внешний вид без агрессии, приставаний, нецензурной брани, демонстративного эпатажа и нарушения порядка обычно не образует состава правонарушения.

Если человек совершит мелкое хулиганство, то ему могут назначить штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток. При неповиновении законному требованию санкция увеличивается до 1–2,5 тысячи рублей, также нарушителю грозит арест до 15 суток.

"Судебная практика показывает, что суды привлекают не за "недостаток одежды" как таковой, а когда обнажение сочетается с нарушением порядка. Например, лицо с голым торсом в закусочной было привлечено по статье 20.1 КоАП РФ, потому что находилось в состоянии опьянения, мешало работе, громко выражалось нецензурной бранью и не реагировало на замечания", – объяснил эксперт.

Он указал, что в других делах по этой статье уже фигурировало полное обнажение в общественном месте вместе с агрессивным поведением. Поэтому ходить в жару по улице с голым торсом не запрещено, но чем дальше ситуация уходит в сторону непристойного поведения, тем выше риск ответственности за мелкое хулиганство.

"Отдельно нужно учитывать региональные и муниципальные нормы. В некоторых субъектах могут быть специальные запреты на появление в купальных костюмах вне пляжей и зон отдыха, например, такая норма предусмотрена в Алтайском крае. Ну и конечно, ряд государственных учреждений и организаций предусматривают соответствующие запреты и дресс-коды", – резюмировал собеседник издания.

Ранее депутат Госдумы Артем Прокофьев назвал нерациональным введение суровых штрафов для туристов, которые появляются в общественных местах в неподобающем виде. Он обратил внимание, что многие правила поведения регулируются общественными нормами, поэтому не стоит прописывать в законе каждый акт поведения людей и устанавливать за это санкции.