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10 июня, 15:32

В мире

В Словакии появились на свет сиамские близнецы

Фото: nudch.eu

В первый раз почти за 20 лет сиамские близнецы появились на свет в Словакии. Об этом заявил глава словацкого Национального института детских болезней Петер Бартонь, передает словацкий телеканал ТА3.

Речь идет о новорожденных девочках, которые срослись тазами. Врач сказал, что пока рано давать прогнозы, так как они родились только 24 часа назад. Специалисты проведут диагностику детей.

У малышек есть почки и легкие, но нет прямой кишки. Врачи установят им стому. Из-за срастания тазами пока не ясно, какие органы брюшной полости имеются у каждой из них.

"Завтра будет первая операция, в ходе которой будет проведена диагностика мочеполовой системы”, – добавил Бартонь.

Состояние новорожденных девочек и мамы оценивается врачами как удовлетворительное.

Руководитель Национального института детских болезней Словакии уточнил, что это четвертый или пятый подобный случай в стране. В последний раз медики смогли успешно разделить сиамских близнецов, которые родились в 2000 году.

Потом были дети, которые не пережили операции. По данным словацких СМИ, речь идет о появившихся на свет в 2007 и 2009 годах близнецах.

Ранее сиамские близнецы умерли в Бразилии. Мальчики были срощены в районе бедер. Сначала умер один ребенок. Тогда медики для спасения второго брата пошли на операцию по разделений. Однако другой малыш тоже ушел из жизни.

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