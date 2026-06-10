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10 июня, 15:10

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Notebookcheck: Apple добавила в компьютеры поддержку сенсорного экрана

Apple добавила в компьютеры поддержку сенсорного экрана

Фото: 123RF.com/natalimis

Корпорация Apple добавила в свои компьютеры поддержку сенсорного дисплея. Об этом сообщило издание Notebookcheck.

Новая операционная система (ОС) была представлена вечером 8 июня. Поддержку сенсорного экрана обнаружили в бета-версии macOS 27 – при подключении к ноутбуку MacBook планшета iPad на экране последнего появляется интерфейс, через который можно управлять компьютером касаниями и жестами.

Журналисты сочли это намеком на то, что Apple ведет разработку компьютера с сенсорным экраном. Если подобная модель выйдет в ближайший год, то это объяснит, почему функции сенсорного управления добавляют в macOS.

Отмечается, что первым компьютером Apple с сенсорным экраном может стать MacBook Ultra.

Помимо iOS 27, корпорация представила голосового помощника Siri AI. Он получил собственное приложение с интерфейсом в виде чата. Пользователи смогут взаимодействовать с ассистентом в текстовом или голосовом режиме.

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