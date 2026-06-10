Коллеги поделились воспоминаниями о народной артистке СССР Людмиле Чурсиной

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Народная артистка России Людмила Чурсина была всеобщей любимицей и обладала уникальным даром радовать публику, рассказал актер Сергей Паршин газете "Известия".

Он подчеркнул, что "Господь Бог дал ей все", в том числе талант и божественную красоту. По словам Паршина, Чурсина радовала людей не только в кино, но и в театре.

"Каждая работа ее – шедевр, это навсегда останется в памяти людей", – отметил он.

Паршин добавил, что смерть Чурсиной – большая потеря для всей страны, и поблагодарил судьбу за то, что она свела его с артисткой на творческом пути.

Народная артистка России Ольга Богданова, в свою очередь, в разговоре с aif.ru не смогла сдержать слез и призналась, что ей очень сложно говорить, поскольку "все внутри перевернуто".

Большой и горькой утратой смерть Чурсиной назвал народный артист России Валерий Баринов. По его словам, они были очень давно знакомы и вместе играли как в кино, так и в театре.

"Она была выдающейся актрисой, настоящей. Театр был ее жизнью", – передает его слова News.ru.

Людмила Чурсина умерла 10 июня. Ей было 84 года. В окружении актрисы сообщили, что причиной смерти стала онкология, с которой артистка боролась около года.

За свою карьеру она снялась в более чем 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работа – "Когда деревья были большими", "Две жизни", "На семи ветрах", "Виринея", Журавушка", "Угрюм-река", "Адъютант его превосходительства" и многие другие.

