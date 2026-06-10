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Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала онкология. Об этом РИА Новости рассказали в ее окружении.

"Она боролась с болезнью примерно год", – уточнил собеседник агентства.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Ей было 84 года.

Актриса родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне – Душанбе). Окончив школу с золотой медалью, она поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина и после выпуска стала актрисой Театра имени Евгения Вахтангова.

Позднее, до середины 1970-х, Чурсина только снималась в кино, а с 1974-го вернулась на сцену в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года до конца своей жизни она служила в Центральном академическом театре Российской Армии.

Звание народной артистки РСФСР она получила в 1969 году, а народной артисткой Советского Союза – в 1981-м.