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10 июня, 15:10

Культура

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала онкология

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов/035

Причиной смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной стала онкология. Об этом РИА Новости рассказали в ее окружении.

"Она боролась с болезнью примерно год", – уточнил собеседник агентства.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Ей было 84 года.

Актриса родилась 20 июля 1941 года в Сталинабаде (ныне – Душанбе). Окончив школу с золотой медалью, она поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина и после выпуска стала актрисой Театра имени Евгения Вахтангова.

Позднее, до середины 1970-х, Чурсина только снималась в кино, а с 1974-го вернулась на сцену в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. С 1984 года до конца своей жизни она служила в Центральном академическом театре Российской Армии.

Звание народной артистки РСФСР она получила в 1969 году, а народной артисткой Советского Союза – в 1981-м.

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