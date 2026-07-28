Трамп вновь пригрозил уничтожить ядерный объект Ирана в горе Пикакс

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские военные уничтожат иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

В прошлый раз американский лидер говорил об этом 21 июля. Тогда он пообещал нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

"Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку", – сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что иранская сторона через посредников и напрямую просила о встрече с американскими представителями. По его словам, он к переговорам готов. Глава Белого дома выразил надежду на то, что из этого "может выйти кое-что хорошее".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. США и Израиль ударили по иранским объектам. Исламская Республика ответила симметрично.

После этого весной стороны смогли достигнуть договоренностей. Иран и Соединенные Штаты в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились. Государства позже заявили, что больше не будут соблюдать соглашение.