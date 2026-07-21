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21 июля, 18:54

Политика

Трамп пригрозил ударом по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Фото: Getty Images/Andrew Harnik

США нанесут удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с главой Ливана Джозефом Ауном в Белом доме.

"Они (иранские власти. – Прим. ред.), возможно, пытаются воссоздать объект", – цитирует его ТАСС.

По словам американского лидера, Штаты смогли достичь крупного успеха в конфликте с Ираном, однако не планируют его прекращать в ближайшее время. Как подчеркнул глава Белого дома, Вашингтон не заинтересован во встрече с иранской стороной, пока Тегеран не будет к этому готов.

"Если бы президент (Ливана. – Прим. ред.) захотел, чтобы я поговорил с "Хезболлой", то я бы это сделал", – добавил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие. 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

США и Иран вновь обменялись ракетными ударами

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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