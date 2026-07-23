Минздрав России принял стандарт медпомощи детям при кори

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Минздрав России впервые утвердил стандарт медпомощи детям при кори без осложнений. Средняя продолжительность лечения составит 21 день, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно ему, список медуслуг для диагностики заболевания включает прием инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.

В перечень лабораторных методов исследования попали анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови и уровня прокальцитонина в крови, биохимический общетерапевтический и общий анализы крови, общий анализ мочи, определение антител класса G (IgG) и антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови.

Также стандарт предполагает такие инструментальные методы исследования, как регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной полости и рентгенография легких. В перечень медуслуг для лечения кори у детей внесли и суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.

Кроме того, документ предусматривает зарегистрированные в РФ лекарства, включая растворы для парентерального питания, влияющие на водно-электролитный баланс растворы, производные пропионовой кислоты и анилиды.

Ранее в Госдуме предложили ввести программу обеспечения детей из многодетных семей лекарствами за счет федерального бюджета. Парламентарии подчеркивали, что эта мера позволит повысить доходы многодетных родителей, поскольку они ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты для детей младшего школьного возраста.