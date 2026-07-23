Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 16:26

Общество

Минздрав России принял стандарт медпомощи детям при кори

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минздрав России впервые утвердил стандарт медпомощи детям при кори без осложнений. Средняя продолжительность лечения составит 21 день, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно ему, список медуслуг для диагностики заболевания включает прием инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.

В перечень лабораторных методов исследования попали анализ уровня С-реактивного белка в сыворотке крови и уровня прокальцитонина в крови, биохимический общетерапевтический и общий анализы крови, общий анализ мочи, определение антител класса G (IgG) и антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови.

Также стандарт предполагает такие инструментальные методы исследования, как регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной полости и рентгенография легких. В перечень медуслуг для лечения кори у детей внесли и суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.

Кроме того, документ предусматривает зарегистрированные в РФ лекарства, включая растворы для парентерального питания, влияющие на водно-электролитный баланс растворы, производные пропионовой кислоты и анилиды.

Ранее в Госдуме предложили ввести программу обеспечения детей из многодетных семей лекарствами за счет федерального бюджета. Парламентарии подчеркивали, что эта мера позволит повысить доходы многодетных родителей, поскольку они ежегодно тратят от 8 до 10 тысяч рублей на медикаменты для детей младшего школьного возраста.

Первые испытания вакцины против нового штамма Эболы начали проводить на людях

Читайте также


медицинаобщество

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика