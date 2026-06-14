Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 20:01

Общество

Первый биоаналог для аутоиммунных болезней зарегистрируют в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний зарегистрируют и выпустят на рынок в России в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат был создан учеными ФМБА и индустриальным партнером "Орфан-био". Он предназначен для пациентов с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами.

Скворцова уточнила, что появление биоаналога призвано уменьшить зависимость от импортных лекарств и сделать высокотехнологичную помощь доступнее.

Кроме того, в текущем году выдадут регистрационное удостоверение первой российской 16-валентной вакцине от пневмококковой инфекции. Она основана на штаммах пневмококка, характерных для России и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу.

Между тем в 2027 году в России начнутся доклинические исследования новой вакцины от аллергии на амброзию. Ее прототип эффективен и безопасен. Если в ходе доклинических испытаний будут достигнуты положительные результаты, начнутся клинические исследования.

В России предложили ужесточить систему штрафов за некачественные лекарства

Читайте также


медицинаобщество

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика