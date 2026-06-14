Первый биоаналог для аутоиммунных болезней зарегистрируют в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний зарегистрируют и выпустят на рынок в России в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат был создан учеными ФМБА и индустриальным партнером "Орфан-био". Он предназначен для пациентов с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами.

Скворцова уточнила, что появление биоаналога призвано уменьшить зависимость от импортных лекарств и сделать высокотехнологичную помощь доступнее.

Кроме того, в текущем году выдадут регистрационное удостоверение первой российской 16-валентной вакцине от пневмококковой инфекции. Она основана на штаммах пневмококка, характерных для России и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу.

Между тем в 2027 году в России начнутся доклинические исследования новой вакцины от аллергии на амброзию. Ее прототип эффективен и безопасен. Если в ходе доклинических испытаний будут достигнуты положительные результаты, начнутся клинические исследования.

