14 июня, 20:01Общество
Первый биоаналог для аутоиммунных болезней зарегистрируют в России
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Первый отечественный биоаналог препарата канакинумаб для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний зарегистрируют и выпустят на рынок в России в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Препарат был создан учеными ФМБА и индустриальным партнером "Орфан-био". Он предназначен для пациентов с ювенильным артритом, псориатическим артритом, болезнью Стилла и другими орфанными синдромами.
Скворцова уточнила, что появление биоаналога призвано уменьшить зависимость от импортных лекарств и сделать высокотехнологичную помощь доступнее.
Кроме того, в текущем году выдадут регистрационное удостоверение первой российской 16-валентной вакцине от пневмококковой инфекции. Она основана на штаммах пневмококка, характерных для России и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам. Препарат производится по полному циклу.
Между тем в 2027 году в России начнутся доклинические исследования новой вакцины от аллергии на амброзию. Ее прототип эффективен и безопасен. Если в ходе доклинических испытаний будут достигнуты положительные результаты, начнутся клинические исследования.
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