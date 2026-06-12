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Первой российской 16-валентной вакцине от пневмококковой инфекции выдадут регистрационное удостоверение в 2026 году. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова.

"В 2026 году мы зарегистрируем две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одна из них – это 16-валентная вакцина против пневмококковой инфекции "Пневмикс". Вакцина основана на штаммах пневмококка, характерных для нашей страны и определяющих тяжесть заболевания и устойчивость к антибиотикам", – пояснила она.

Скворцова утонила, что препарат производится по полному циклу.

Пневмококк вызывает тяжелые гнойно-воспалительные заболевания, включая бактериальную пневмонию, менингит, сепсис, отиты и синуситы. Он поражает жизненно важные органы и устойчив к некоторым антибиотикам.

Ранее в России по итогам 2025 года увеличилась заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой. Заболеваемость гемофильной инфекцией превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, краснухой – в 5,6 раза, кори – в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции – в 2,5 раза, а листериоза – в 3,3 раза.

