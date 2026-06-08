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08 июня, 10:28

Общество

В России увеличилась заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России по итогам 2025 года увеличилась заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Как указано в документе, заболеваемость гемофильной инфекцией превысила среднемноголетний уровень в 19,3 раза, краснухой – в 5,6 раза, кори – в 2,1 раза, генерализованных форм менингококковой инфекции – в 2,5 раза, а листериоза – в 3,3 раза.

Кроме того, количество случаев заражения внебольничной пневмонией возросло в 1,5 раза, включая случаи, вызванные пневмококками (в 2 раза), лихорадкой Ку – в 1,9 раза, норовирусной инфекцией – в 1,8 раза, энтеровирусными инфекциями – в 2,4 раза.

В прошлом году число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных болезней составило 35 747 998. Данный показатель на 9,3% уступает статистике 2024 года, когда было зафиксировано 36 130 090 случаев заболеваний.

В то же время заболеваемость ВИЧ в стране снизилась в два раза с 2016 года. В 2025-м было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев заболевания. Это на 11% меньше, чем в 2024-м. В настоящее время в РФ проживают чуть больше 931 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией.

Заболеваемость и смертность от туберкулеза в РФ ежегодно достигают исторических минимумов

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