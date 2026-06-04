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04 июня, 09:04

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Врач Минакова: хантавирус распространен в Поволжье

Врач назвала регионы РФ, в которых распространен хантавирус

Фото: 123RF.соm/gorodenkoff

Хантавирусная инфекция широко распространена в приволжских регионах России – Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

При этом врач подчеркнула, что для данных территорий заболевание настолько привычное, что медики определяют его уже по клинической картине и оперативно начинают противовирусную терапию.

"В большинстве своем все заканчивается выздоровлением", – отметила Минакова.

В мае на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавирусной инфекции. Сначала медики выявили 11 случаев заражения, из которых 9 подтвердились как вирус Андес. Позднее общее число заболевших выросло до 13.

Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией. В организации, в свою очередь, предупредили, что из-за повышенного внимания к этой теме люди могут преувеличивать реальные риски заражения.

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