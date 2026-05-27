Число случаев хантавируса после вспышки на лайнере MV Hondius выросло до 13

Власти Испании сообщили о еще одном случае заражения хантавирусом после вспышки на круизном лайнере MV Hondius. Об этом в соцсети Х рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, сейчас общее число выявленных случаев заболевания выросло до 13. При этом Гебрейесус подчеркнул, что ситуация остается стабильной – со 2 мая, когда о вспышке заболевания впервые было сообщено ВОЗ, о новых случаях смерти от хантавируса не сообщалось.

В мае на лайнере MV Hondius была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. При этом изначально удалось выявить 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтвердились как вирус Андес.

Также отмечалось, что Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗ и ее странами-членами по ситуации с инфекцией. В свою очередь, в ВОЗ предупредили, что люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом из-за пристального внимания к этой теме.