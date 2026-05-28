28 мая, 20:11

Технологии

Путин указал на преимущества России в борьбе за технологии ИИ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

У России есть несколько преимуществ в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Он указал, что сейчас многие государства и иностранные компании начали борьбу за главенство в этой области. При этом у российской стороны есть сразу три конкурентных преимущества.

В частности, Россия осознает важность знаний и способностей в области ИИ, подчеркнул президент. Кроме того, страна знает о рисках использования подобных технологий.

Также, по словам главы государства, российская наука уже готова решать задачи по развитию искусственного интеллекта. Необходимые для этого кадры в стране имеются.

Ранее Путин заявил, что в будущем некоторые профессии могут исчезнуть из-за ИИ. Он указал, что уже сейчас искусственный интеллект заменяет сотрудников младшего звена. По мнению президента, цифровизация меняет рынок труда, что требует адаптации систем образования и подготовки кадров.

