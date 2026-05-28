ТАСС: мужчина покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы

Мужчина покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел на Марксистской улице. Предсмертной записки скончавшийся не оставил, утверждает собеседник СМИ. На месте ЧП уже работают следователи и криминалисты. Также выясняются причины, толкнувшие мужчину на этот шаг.

Ранее в Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Инцидент произошел во дворе жилого дома.

Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя. Внезапно из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила. Пуля попала мужчине в живот.

Несмотря на отсутствие злого умысла, против женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

