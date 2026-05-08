В Омской области женщина ранила пьяного соседа во время стрельбы по банкам

В Омской области 47-летняя женщина случайно выстрелила из пневматической винтовки в своего 50-летнего соседа. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на областное управление МВД.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя. В какой-то момент из-за кустов вышел пьяный сосед, которого она не заметила и случайно ранила.

Пуля попала мужчине в живот. Женщина отвела соседа к себе в квартиру, обработала рану, вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о происшествии в полицию.

Несмотря на отсутствие злого умысла, против омички возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали двух подростков в возрасте 18 и 14 лет, напавших на 14-летнего мальчика. Они выстрелили в него из пускового сигнального устройства возле торгово-развлекательного центра у площади Восстания. По данным ведомства, между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку.