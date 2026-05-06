В Москве подросток получил два года колонии за стрельбу на станции МЦД

Суд в Москве приговорил к двум годам воспитательной колонии подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в вестибюле станции Матвеевская МЦД-4. Несовершеннолетний, чей возраст не уточняется, четырежды выстрелил в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД, в результате чего последний получил травмы. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу.

Отмечается, что ущерб от действий молодого человека превысил 40 тысяч рублей. Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

