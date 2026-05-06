Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:34

Происшествия

В Москве подросток получил два года колонии за стрельбу на станции МЦД

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Суд в Москве приговорил к двум годам воспитательной колонии подростка, который выстрелил из пневматического пистолета в сотрудника транспортной безопасности на станции Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в вестибюле станции Матвеевская МЦД-4. Несовершеннолетний, чей возраст не уточняется, четырежды выстрелил в инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД, в результате чего последний получил травмы. Также он дважды выстрелил в стекло двери, ведущей на пассажирскую платформу.

Отмечается, что ущерб от действий молодого человека превысил 40 тысяч рублей. Его признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия").

Ранее суд вынес приговор трем жителям Ивановской области 2003, 2006 и 2009 годов рождения, которые подожгли вышки сотовой связи. Выяснилось, что они совершили террористический акт по заданию куратора с Украины, за это им обещали денежное вознаграждение.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика