Координировавший ракетный удар по ж/д парому агент Киева задержан в Крыму

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Крыму силовики задержали россиянку, уличенную в координации ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как выяснили правоохранители, 25-летняя жительница Симферопольского района полуострова по своей воле установила контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере Telegram.

Следуя заданию куратора, женщина отправилась в район Крымского моста, откуда осуществляла координацию ракетного удара по грузовому железнодорожному парому, стоявшему в порту "Кавказ" (Краснодарский край). Оплата за эту работу осуществлялась путем перевода денежных средств на криптокошелек.

Вместе с тем в ее обязанности входили сбор и передача сведений о расположении военных объектов, средств ПВО, перемещениях военнослужащих и местоположении кораблей в Керченском проливе.

"Полученную информацию злоумышленница передавала представителю иностранной спецслужбы для нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ", – пояснили в ФСБ.

В результате в отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, наказание по которой предполагает лишение свободы до 20 лет.

На фоне случившегося ФСБ вновь предупредила о противозаконности сотрудничества с противником, подчеркнув, что все лица, согласившиеся предоставлять подобную помощь, будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Факт еще одного схожего сотрудничества ранее был зафиксирован в Курской области. Местный житель, связавшийся с представителем украинской разведки, готовился совершить теракт в отношении высокопоставленного должностного лица региона.

Диверсию удалось пресечь российским спецслужбам. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, согласно открытому уголовному делу о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества.