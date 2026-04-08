08 апреля, 10:23

Происшествия

Координировавший ракетный удар по ж/д парому агент Киева задержан в Крыму

В Крыму силовики задержали россиянку, уличенную в координации ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному парому. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как выяснили правоохранители, 25-летняя жительница Симферопольского района полуострова по своей воле установила контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в мессенджере Telegram.

Следуя заданию куратора, женщина отправилась в район Крымского моста, откуда осуществляла координацию ракетного удара по грузовому железнодорожному парому, стоявшему в порту "Кавказ" (Краснодарский край). Оплата за эту работу осуществлялась путем перевода денежных средств на криптокошелек.

Вместе с тем в ее обязанности входили сбор и передача сведений о расположении военных объектов, средств ПВО, перемещениях военнослужащих и местоположении кораблей в Керченском проливе.

"Полученную информацию злоумышленница передавала представителю иностранной спецслужбы для нанесения военизированными формированиями Украины артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил РФ", – пояснили в ФСБ.

В результате в отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, наказание по которой предполагает лишение свободы до 20 лет.

На фоне случившегося ФСБ вновь предупредила о противозаконности сотрудничества с противником, подчеркнув, что все лица, согласившиеся предоставлять подобную помощь, будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание.

Факт еще одного схожего сотрудничества ранее был зафиксирован в Курской области. Местный житель, связавшийся с представителем украинской разведки, готовился совершить теракт в отношении высокопоставленного должностного лица региона.

Диверсию удалось пресечь российским спецслужбам. Теперь злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы, согласно открытому уголовному делу о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

