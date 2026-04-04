Суд приговорил жителя Костромы к 20 годам по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Костромы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Согласно постановлению, 4 года он проведет в тюрьме, а остальные 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранту предписан штраф в размере 500 тысяч рублей.

Речь идет о гражданине России А. С. Ларионове 1991 года рождения. Следствие выяснило, что он по собственной воле связался с представителем запрещенной в стране украинской террористической организации через мессенджер Telegram. В ходе переписки суженный согласился передавать фото- и видеоматериалы и помогать в деятельности, направленной против безопасности РФ.

По заданию куратора мужчина подготовил и распространил на территории региона пропагандистские материалы противника, которые в том числе были размещены на официальных сайтах украинских вооруженных формирований. Затем ему поручили составить резюме и устроиться на работу на одно из промышленных предприятий Костромской области.

На последнем этапе его задержали сотрудники ФСБ, после чего следственный отдел службы возбудил уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам.

Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", он заключен под стражу.