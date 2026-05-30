Границы режима ЧС расширили в Таганроге после атаки ВСУ

Власти Таганрога решили расширить границы режима ЧС, который был введен 27 мая после атаки ВСУ. Об этом сообщила мэра города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

По ее словам, в результате удара оказались повреждены коммерческие организации и один социальный объект. В жилых помещениях нескольких домов выбиты стекла, а также поврежден один автомобиль.

Ракетная атака на Таганрог произошла утром 27 мая. Травмы получили две женщины, их госпитализировали. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Еще одна атака на город была зафиксирована в ночь на 30 мая. В результате пострадали два человека. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, случилось возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. Позже пожар ликвидировали.

