30 мая, 14:04

Происшествия

Ребенок выжил после падения с девятого этажа на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятилетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в доме на северо-востоке Москвы. Его госпитализировали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в Студеном проезде. Предварительно, мальчик на непродолжительное время остался без присмотра матери, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал.

По факту случившегося организована проверка.

Прокуратура призвала родителей не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном и не ставить мебель рядом с окнами.

Ранее в Зеленограде четырехлетний ребенок выпал из окна жилого дома. По предварительной информации, мальчик находился на лестничной клетке дома вместе с мамой, ненадолго остался без присмотра и выпал из окна.

Кроме того, двое детей выпали из окна квартиры в подмосковном Орехове-Зуеве. Четырехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика госпитализировали с травмами. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

