4-летний мальчик выжил после падения из окна 15-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 4-летний мальчик остался жив после падения из окна 15-го этажа жилого дома, сообщили в УМВД города.

Информация о случившемся поступила в полицию около 10:00 13 мая. Мальчик был доставлен в реанимацию. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее мальчик 2020 года рождения выпал из окна 5-го этажа жилого дома на юге Москвы. Он остался без присмотра родителей и вышел на балкон, где было открыто окно. Ребенка госпитализировали.

До этого аналогичное ЧП произошло в подмосковных Люберцах. Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры одного из жилых домов и оказался на козырьке дома. Прохожие помогли его снять и передали медикам.