Агентство "Москва": четырехлетний ребенок выпал из окна при пожаре в Люблине

Четырехлетний ребенок выпал из окна при пожаре в Люблине, сообщил Агентству "Москва" осведомленный источник.

Возгорание произошло в квартире второго этажа на улице Степана Шутова, дом 6, корпус 2. Как уточнили в столичной прокуратуре, там были двое детей без взрослых. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ребенок, по словам собеседника агентства, был доставлен в клинику Рошаля. Люблинская межрайонная прокуратура взяла установление всех обстоятельств и причин инцидента под свой контроль.

Ранее в Злынковском районе Брянской области загорелись 17 строений, при этом были повреждены 4 жилых дома. В результате пожара никто не пострадал. Районная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.