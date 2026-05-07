Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прилет и вылет судов введены в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве объяснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Также ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но через некоторое время воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Меры были предприняты в связи с отражением атак БПЛА на столичный регион. Всего с начала суток 7 мая на подлете к Москве было нейтрализовано 57 беспилотников.

