Службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме на фоне ограничений

Сотрудники и наземные службы аэропорта Внуково работают в усиленном режиме на фоне временных ограничений на прилет и вылет судов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Представители аэропорта отметили, что ограничения были введены по независящим от них причинам. В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании приняли решение скорректировать график вылета и прилета рейсов.

Пассажирам в зависимости от времени ожидания предоставляют необходимые услуги, которые прописаны в федеральных авиационных правилах. В частности, в аэропорту предоставлен доступ к детским комнатам. Помимо этого, в круглосуточном режиме работают комната матери и ребенка, а также медпункт.

Сотрудники воздушной гавани посоветовали пассажирам заранее выяснять статус рейса. Для этого доступно онлайн-табло, а также справочные службы и чат-бот. Кроме того, об изменениях в графике вылета и прилета рейсов своевременно сообщают авиакомпании.

Ранее ограничения также вводились в аэропортах Домодедово и Шереметьево, но спустя время воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Меры были предприняты в связи с отражением атак БПЛА на столичный регион. Всего с начала суток 7 мая на подлете к Москве было нейтрализовано 59 беспилотников.

