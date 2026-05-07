Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 21:38

Город

Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Рыбаки выловили 25-килограммового сома из Москвы-реки. Об этом РИА Новости рассказал очевидец Владимир Нишуков.

Мужчина вечером 7 мая ехал по набережной со стороны Киевского вокзала. Он заметил, что возле реки стоит 6 человек. Оказалось, что группа людей на протяжении часа пыталась вытянуть сома. В результате рыбу удалось вытащить.

"Сказали, что на вес это примерно килограммов 25. Что с ним они делать будут дальше – непонятно", – добавил Нишуков.

По словам мужчины, рыбаки не планировали продавать рыбу. Однако некоторые интересовались, сколько такой сом может стоить.

"Мужчины сказали тысяч 8 (рублей. – Прим. ред.) – с большой-большой гордостью. И один из них задумчиво сказал: "Все, что водится в Волге, водится и в Москве-реке", – заключил Нишуков.

Ранее американский рыбак Юнфэн Тянь поймал маленького белого американского лаврака и побил 35-летний рекорд штата. По данным СМИ, мужчина рыбачил на водохранилище Кросс-Ривер в округе Вестчестер и поймал рыбу весом 1,47 килограмма.

Выяснилось, что пойманный Тянем лаврак оказался на 85 граммов тяжелее рыбы, которую выловили в 1991 году. Департамент охраны окружающей среды штата подтвердил улов рыбака и отметил, что мужчина побил прошлый рекорд Нью-Йорка.

Читайте также


город

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика