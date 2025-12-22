Американец поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд Нью-Йорка

Фото: 123RF.com/halaluya

Рыбак из Нью-Йорка поймал маленького белого американского лаврака и побил 35-летний рекорд штата, сообщает издание Patch.

Обладателем достижения стал Юнфэн Тянь. По данным СМИ, 23 ноября он рыбачил на водохранилище Кросс-Ривер в округе Вестчестер и поймал рыбу весом 1,47 килограмма.

Выяснилось, что пойманный Тянем лаврак оказался на 85 граммов тяжелее рыбы, которую выловили в 1991 году, установив прошлый рекорд Нью-Йорка. В декабре департамент охраны окружающей среды штата подтвердил улов рыбака.

Ранее в Калифорнии 27-летний Деян Йованович поймал трехметровую меч-рыбу весом 141 килограмм недалеко от своего дома. Вылов длился около 45 минут. После разделки добычи мясом угостили около 70 человек.