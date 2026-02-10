Член ОП Старченко: российские вакцины от рака уникальны тем, что претендуют на массовость

Персонализированные противораковые вакцины включат в программу ОМС в ближайшее время: с 2026 года пациенты с онкозаболеваниями смогут получать инновационное лечение бесплатно, сообщил Минздрав. Как они работают и чем уникальны, расскажет Москва 24.

Новые методы

Программа госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 2026 году пополнится новыми методами лечения онкологических заболеваний. В нее войдут персонализированные мРНК-вакцины и пептидная вакцина "Онкопепт", а также клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

"Раздел III перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи <…> дополняется новыми персонализированными методами лечения пациентов с онкологическими заболеваниями", – сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее Минздрав России выдал разрешение Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Блохина на применение первой в мире персонализированной противоопухолевой вакцины "Неоонковак". Препарат разработан на платформе матричной РНК (мРНК) специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии имени Блохина и НМИЦ радиологии имени Герцена. Вакцина будет создаваться индивидуально для каждого пациента, сообщила "Российская газета".





Иван Стилиди директор НМИЦ онкологии имени Блохина, академик РАН Она будет использоваться у больных меланомой кожи в адъювантном режиме, то есть в комбинированной терапии в рамках созданного в нашем центре научного протокола. Решение о включении пациентов в научный протокол будет принимать врачебный консилиум.

Аналогичное разрешение было выдано и НМИЦ радиологии имени Герцена.

"Неоонковак" – это лечебная вакцина. Она не предотвращает болезнь, а помогает организму бороться с уже существующей опухолью. Принцип действия схож с технологией мРНК-вакцин от COVID-19, но вместо вирусного белка препарат кодирует уникальные опухолевые белки – неоантигены.



Процесс лечения начинается с биопсии. Затем в лаборатории проводят генетический анализ тканей, выявляют мутации и на их основе синтезируют индивидуальную мРНК. Готовая вакцина вводится пациенту, запуская иммунный ответ против опухоли и метастазов.

"Вакцина создается на основе индивидуального генетического профиля опухоли пациента, что позволяет "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать только опухолевые клетки", – пояснили в НМИЦ радиологии.

Сначала вакцину будут применять у взрослых с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в сочетании с иммунотерапией. Возможно также использование после хирургического удаления опухоли для снижения риска рецидива.

Выбор меланомы не случаен: клетки этого вида рака, особенно вызванного ультрафиолетом, содержат множество мутаций, что делает их идеальной мишенью для иммунотерапии, отмечали эксперты. Кроме того, многие пациенты с распространенной формой заболевания устойчивы к существующим методам лечения. В перспективе технологию планируют применять и при других видах рака – легкого и почки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что первые пациенты смогут получить вакцину уже в начале 2026 года.

Не для профилактики?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль позитивно оценил введение вакцины в ОМС.

"Это большой прорыв, как и все, что сегодня делается для помощи онкопациентам. Однако все технические вопросы, которые наверняка интересуют читателей, появятся в официальной информации от министерства здравоохранения", – сказал он в беседе с Москвой 24.





Леонид Огуль первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Что касается статистики: онкология стала более распространена, но прежде всего за счет выявляемости ранних стадий. Диспансеризация и скрининги позволяют находить заболевание на первых этапах, а значит, процент излечимости растет. Сегодня рак – это не приговор.

В свою очередь, онколог, гематолог Михаил Ласков в разговоре с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день информации об эффективности вакцины недостаточно для оценки.

"Пока о вакцине известно не больше, чем есть информации в пресс-релизах. В медицине стандартная практика – публикация данных по каждой фазе испытаний (первой, второй, третьей). Здесь же профессиональное сообщество пока не видело таких отчетов", – подчеркнул эксперт.



Михаил Ласков онколог, гематолог В привычном понимании вакцина – это профилактическая мера, как прививка от гриппа или ВПЧ, предотвращающая заболевание. В онкологии же чаще говорят о лечебных вариантах, которые применяются уже у пациентов с диагнозом. Но о том, насколько эффективна данная конкретная вакцина, пока нет достоверной информации.

При этом на сегодняшний день вакцины от рака разрабатываются не только в России, но и в других странах, рассказал Москве 24 член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

"Сам механизм привлекателен и заключается в введении антигена, на который организм вырабатывает антитела, способные атаковать опухоль. Однако сложность в том, что опухоли индивидуальны и постоянно меняются, поэтому подобрать универсальный антиген крайне трудно", – подчеркнул он.

По словам эксперта, индивидуальные противораковые вакцины разрабатывались и раньше: у пациента брали образец опухоли, выделяли антиген и создавали персонализированный препарат. Однако противораковых вакцин для широкого применения до сих пор не существовало. Российская разработка уникальна именно тем, что претендует на массовость и универсальность, добавил Старченко.

"Она направлена не против конкретной опухоли, а, судя по сообщениям, пытается решить задачу шире, что пока не удавалось никому. Если клинические исследования российской вакцины подтвердят ее эффективность, она, скорее всего, будет действовать не против всех видов рака, а против определенных. Ее включение в систему ОМС станет прогрессивным шагом и даст пациентам дополнительный шанс на выздоровление", – заявил он.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Первая, вторая и третья "А" стадии сегодня считаются потенциально излечимыми. Комбинация методов и индивидуальный подход дают надежду каждому пациенту. При четвертой (метастатической) стадии, когда есть отдаленные метастазы, говорить о полном излечении сложно – процент крайне низок. Но здесь на помощь приходит таргетная терапия. Она воздействует на информационные механизмы внутри опухолевых клеток, блокируя их бесконечное деление.

Как отметил эксперт, таргетные препараты дорогостоящие, но позволяют контролировать болезнь, продлевая жизнь пациента на годы и значительно улучшая ее качество. По его словам, в России действует национальный проект, направленный на снижение одногодичной летальности – показателя, отражающего смертность в течение первого года после выявления запущенной опухоли.

"Таргетная терапия помогает пациентам пережить этот рубеж, переводя их на второй, третий, четвертый годы жизни", – добавил он.

В качестве основного способа диагностики онкологических заболеваний эксперт назвал диспансеризацию в системе ОМС, которая включает исследования, позволяющие заподозрить онкологию на ранних стадиях: анализ кала на скрытую кровь, флюорографию, для мужчин – ПСА, с недавнего времени – обследование на гепатит С (фактор риска гепатоцеллюлярной карциномы).

"При подозрениях пациент направляется к онкологу. Самодиагностика тоже важна, особенно для рака молочной железы. Женщинам необходимо регулярно проводить самостоятельное обследование и при обнаружении уплотнений сразу обращаться к врачу", – пояснил он.

Однако не все опухоли можно распознать самостоятельно. Поэтому регулярная диспансеризация и внимание к своему организму – главные союзники в раннем выявлении и успешном лечении, заключил Старченко.