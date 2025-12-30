Форма поиска по сайту

30 декабря, 19:14

Общество
Инфекционист Покровский: вакцину от ВПЧ планируют делать в подростковом возрасте

Национальный щит: зачем нужна бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека

Вакцинация от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян с 2027 года, сообщили в Госдуме. Чем опасно это заболевание и какая профилактика существует на сегодняшний день, расскажет Москва 24.

Провокатор рака

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатную вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут включить в национальный календарь прививок в 2027 году, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, чтобы это произошло, необходимо принять законодательные решения.

При рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам тоже будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые необходимы государству для реализации этого календаря.
Сергей Леонов
глава комитета Госдумы по охране здоровья

Ранее одна из российских фармацевтических компаний запустила первое в стране производство вакцины от ВПЧ полного цикла. Генеральный директор организации Евгений Баринов заявил во время церемонии, что мощность линии составляет свыше 600 тысяч доз в год. По его словам, первые серии препаратов выйдут в гражданский оборот во втором полугодии 2026 года.

При этом Минздрав ранее предложил перенести сроки включения прививок против ВПЧ в национальный календарь с 2026 на 2027 год. Корректировку в ведомстве объяснили планируемыми сроками производства полного цикла вакцин. Также перенос коснулся прививок против менингококка, ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

По официальным данным, ВПЧ является одной из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Кроме того, ее следствием становятся почти 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тысяч заболевших в год). Эта разновидность онкологии занимает второе место по распространенности у женщин в возрасте 14–45 лет и первое в структуре смертности среди женщин активного трудоспособного возраста до 44 лет.

Крепкий барьер

Фото: depositphotos/amoklv

Решение включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь прививок основано на веских медицинских основаниях. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.

"Случаев онкозаболеваний, связанных с ним, достаточно много, поэтому я поддерживаю принятое решение: оно имеет прямой смысл для общественного здоровья", – пояснил эксперт.

Что касается конкретных вопросов о применении вакцины, все должно определяться рекомендациями лечащего врача. К сожалению, многие, прочитав что-то в интернете, считают себя экспертами в самых разных областях, в том числе медицине. Доверять в таких вопросах стоит специалистам, а не сомнительным источникам в Сети.
Алексей Аграновский
профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Эксперт назвал вакцинацию основным методом профилактики, поскольку подавляющее большинство вирусных инфекций не лечится лекарствами.

"Препараты существуют лишь для некоторых вирусов (например, ВИЧ или гепатит С), и их разработка требует колоссальных усилий и средств. Поэтому, когда есть возможность создать эффективную вакцину, как в случае с ВПЧ, – это самый разумный и действенный путь защиты населения", – добавил Аграновский.

В свою очередь, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в разговоре с Москвой 24 отметил, что заражение ВПЧ приводит не только к раку шейки матки у женщин, но и раку полового члена у мужчин.

"Предполагается, что прививку будут делать подросткам – как девочкам, так и мальчикам. При этом многие специалисты считают, что вакцинироваться никогда не поздно: в любом возрасте, пока существует риск заражения, это поможет обеспечить защиту от вируса и его последствий", – сказал специалист.

По его словам, меры профилактики ВПЧ совпадают с общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся половым путем.

Наиболее надежным методом является использование презервативов, однако эта практика, к сожалению, не всегда соблюдается и в целом менее эффективна, чем вакцинация.
Вадим Покровский
эпидемиолог и инфекционист

Важно понимать, что прививка не защищает от других половых инфекций, поэтому меры безопасности должны быть комплексными, заключил Покровский.

Зудакова Татьяна

обществомедицинаистории

