Инфекционист Покровский: вакцину от ВПЧ планируют делать в подростковом возрасте

Вакцинация от вируса папилломы человека может стать бесплатной для россиян с 2027 года, сообщили в Госдуме. Чем опасно это заболевание и какая профилактика существует на сегодняшний день, расскажет Москва 24.
Провокатор рака
Бесплатную вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) могут включить в национальный календарь прививок в 2027 году, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, чтобы это произошло, необходимо принять законодательные решения.
Ранее одна из российских фармацевтических компаний запустила первое в стране производство вакцины от ВПЧ полного цикла. Генеральный директор организации Евгений Баринов заявил во время церемонии, что мощность линии составляет свыше 600 тысяч доз в год. По его словам, первые серии препаратов выйдут в гражданский оборот во втором полугодии 2026 года.
При этом Минздрав ранее предложил перенести сроки включения прививок против ВПЧ в национальный календарь с 2026 на 2027 год. Корректировку в ведомстве объяснили планируемыми сроками производства полного цикла вакцин. Также перенос коснулся прививок против менингококка, ветряной оспы и ротавирусной инфекции.
Крепкий барьер
Решение включить вакцинацию против ВПЧ в национальный календарь прививок основано на веских медицинских основаниях. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Аграновский.
"Случаев онкозаболеваний, связанных с ним, достаточно много, поэтому я поддерживаю принятое решение: оно имеет прямой смысл для общественного здоровья", – пояснил эксперт.
Эксперт назвал вакцинацию основным методом профилактики, поскольку подавляющее большинство вирусных инфекций не лечится лекарствами.
"Препараты существуют лишь для некоторых вирусов (например, ВИЧ или гепатит С), и их разработка требует колоссальных усилий и средств. Поэтому, когда есть возможность создать эффективную вакцину, как в случае с ВПЧ, – это самый разумный и действенный путь защиты населения", – добавил Аграновский.
В свою очередь, эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский в разговоре с Москвой 24 отметил, что заражение ВПЧ приводит не только к раку шейки матки у женщин, но и раку полового члена у мужчин.
"Предполагается, что прививку будут делать подросткам – как девочкам, так и мальчикам. При этом многие специалисты считают, что вакцинироваться никогда не поздно: в любом возрасте, пока существует риск заражения, это поможет обеспечить защиту от вируса и его последствий", – сказал специалист.
По его словам, меры профилактики ВПЧ совпадают с общими рекомендациями по защите от инфекций, передающихся половым путем.
Важно понимать, что прививка не защищает от других половых инфекций, поэтому меры безопасности должны быть комплексными, заключил Покровский.