Эксперт Никифоров: риск заразиться желтой лихорадкой есть во время отдыха в Африке

Поездка в экзотическую страну закончилась для столичной семьи заболеванием опасным видом малярии. Какие еще вирусы можно подхватить во время отпуска и почему важна правильная медицинская подготовка перед путешествием – в материале Москвы 24.

Малярия после экскурсии

Семья из Москвы столкнулась со смертельно опасной тропической малярией во время отпуска в Южной Африке. Как сообщил телеграм-канал SHOT, инцидент произошел в Кейптауне, где туристы отправились на популярную морскую экскурсию. На следующий день после нее они обнаружили на теле многочисленные укусы комаров, а вскоре у всех троих резко поднялась температура и начался сильный озноб.

Москвичи оперативно обратились к местному врачу, который диагностировал у них малярию и назначил срочный курс специального препарата. Как рассказала журналистам пострадавшая, ее муж сразу же хотел лететь первым рейсом в Москву для лечения. Однако другие туристы и медики предупредили семью об опасности: инкубационный период болезни может достигать месяца, а в России может не оказаться необходимых для лечения тропической малярии препаратов.

По данным СМИ, сейчас у семьи наблюдаются остаточные явления перенесенного заболевания.

Ранее российские туристы уже сталкивались и с другими заболеваниями во время отдыха за границей. Например, в отпуске на Шри-Ланке россиянин заразился лихорадкой чикунгунья. При этом изначально он был госпитализирован в связи с подозрением на лихорадку денге, но позже стало известно, что чикунгуньей заболел и родственник пациента – на отдых они летали вместе.

"Никто не умер"

На сегодняшний день прививки от тропической малярии не делают, заявил в разговоре с Москвой 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

При этом эксперт предупредил, что существует ряд заболеваний, с которыми можно столкнуться, отправляясь на отдых.

"В странах Южной Америки и экваториальной Африки есть риск заразиться желтой лихорадкой, но от нее существует вакцина, которую делают за 10 дней до выезда за рубеж. Специалисты считают, что такой прививки хватает на всю жизнь, а некоторые страны пускают туристов на свою территорию только при наличии сертификата о вакцинации от этого заболевания", – отметил он.





Владимир Никифоров заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова В странах Юго-Восточной Азии есть риск подхватить лихорадку денге. От нее существует вакцина, но она делается только тем, кто уже перенес такое заболевание.

В последнее время активно обсуждают лихорадку чикунгунья. Однако, по словам эксперта, ее опасность переоценена.

"На самом деле, она не представляет никакой опасности, это достаточно легко переносимая болезнь. Единственный неприятный симптом – это болезненность суставов. Вакцины от нее нет по причине того, что она не требуется, заболевание не несет опасности в виде летального исхода", – объяснил Никифоров.

Кроме того, теоретически есть вероятность заражения лихорадками Марбург и Эбола.

"От них существуют вакцины, но необходимости в них нет – вероятности, что туристы ими заболеют, фактически нет. Достаточно просто не употреблять в пищу плохо прожаренных рукокрылых, приезжая в Африку, в частности в Конго. Экзотика должна быть хорошо прожарена", – сказал он.

Существует и вакцина от холеры, однако она малоэффективна, поэтому в качестве профилактики достаточно просто не пить некипяченую воду, заключил Никифоров.