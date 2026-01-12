Движение транспорта ограничат на участке 2-й Магистральной улицы с 12 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта ограничат на участке улицы 2-й Магистральной с 12 января до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением инженерных работ. Для проезда будет недоступно две полосы на участке улицы от дома 3, строения 9, до дома 5, строения 4.

Также там будет временно запрещена парковка. Водителей просят обращать внимание на знаки в период ограничений.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили о перекрытии движения для транспорта в районе Нагатинской набережной до 30 декабря 2028 года. Это связано со строительными работами.

Проезд будет закрыт на участке в районе дома 40А по Нагатинской набережной.