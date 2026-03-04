Высотная подготовка и обучение тактической медицине пройдут в спецотряде в Москве

Активный досуг становится все более популярным: все дело в сидячем образе жизни и высоком уровне стресса, которые значительно ухудшают самочувствие, уверены эксперты. Как привести себя в форму и одновременно с этим выработать выносливость и психологическую устойчивость – в материале Москвы 24.

День в спецотряде

Фото: проект "Один день в спецназе"

Участие в тренировках по системе отряда специального назначения – один из нестандартных вариантов развития физической формы и при этом проработки психологических барьеров и получения новых навыков. Как отметил в разговоре с Москвой 24 руководитель проекта "Один день в спецназе" Олег Свиридов, его деятельность началась с пробного однодневного выезда еще в 2013 году.

"Основной идеей было показать людям, как проходит день в отряде специального назначения. Со временем такие выезды переросли в полноценные курсы, и сейчас существует множество форматов", – отметил он.

Сегодня программа подготовки для взрослых состоит из трех уровней. Первая ступень – это вводный курс для новичков. Второй уровень – базовая группа. В нее можно попасть только после шести месяцев занятий и сдачи нормативов по дисциплинам. Третий уровень – прогрессивная группа для тех, кто успешно сдал нормативы и продолжает занятия по отдельной программе.





Олег Свиридов руководитель проекта "Один день в спецназе" Многие участники, приезжающие раз в месяц на двухдневные курсы, отмечают прилив энергии, а также изменения в характере. Например, у многих выработалась самодисциплина, поменялось отношение к непростым жизненным обстоятельствам.

Помимо этого, многие отмечают, как растет выносливость, налаживается общее самочувствие, что особенно важно при сидячем образе жизни, добавил Свиридов.

"Также многие преодолевают фобии. В частности, здесь учат высотному штурмовому альпинизму, где нужно перебороть страх высоты. Помимо этого, на территории находится полоса препятствий, элементы которой выстроены так, чтобы местами было высоко, тесно или физически сложно – то есть это настоящее испытание для человека", – рассказал Свиридов.

Фото: проект "Один день в спецназе"

Кроме того, на выездах проходит огневая подготовка, во время которой также прорабатываются определенные страхи. В результате человек становится морально сильнее, что помогает в повседневной жизни.





Олег Свиридов руководитель проекта "Один день в спецназе" При этом важно добавить, что инструкторы и некоторые участники поддерживают новоприбывших в преодолении страхов. Более того, все происходит постепенно. Например, перед тем как отправить участника на высоту, сначала его подготавливают: учат пользоваться оборудованием, выходить на вертикаль здания, спускаться с первого-второго этажа и только потом поднимают выше.

Также в рамках проекта совместно с организацией "Мир профессий" активно развивается детское направление. Сюда можно приехать на день профориентации и увидеть, как все организовано, добавил специалист.

Он рассказал, что есть и постоянная детская секция, где участники сдают зачеты и нормативы, участвуют в соревнованиях.

Фото: проект "Один день в спецназе"

В свою очередь, руководитель военно-патриотического направления среди детей и подростков в проекте "Один день в спецназе" Павел Земцов рассказал Москве 24, что изначально пришел в проект как участник. Со временем он начал заниматься организационными вопросами, а после стал частью команды.

"В итоге в 2021 году мы открыли секцию – военно-патриотический клуб с одноименным названием. С того момента работа с детьми пошла уже более плотно, потому что секция – это систематические занятия на регулярной основе", – рассказал Земцов.

Он отметил, что обычно на тренировки приходят дети 10–14 лет, но есть и более младшего возраста.





Павел Земцов руководитель военно-патриотического направления среди детей и подростков в проекте "Один день в спецназе" С маленькими работа еще более скрупулезная, с ними нужно точечно работать, поэтому с теми, кто до 10 лет, мы, грубо говоря, играем в "развивашки" и немного ставим "физику". А с 10 лет начинается уже серьезная работа: тут и физические упражнения, и обучение дисциплинам.

Специалист также добавил, что в работе с детьми необходимо выстраивать правильную иерархию: им важно донести, кто старший и младший, кто учится и обучает. Благодаря такой системе появляются уважение и дисциплина.

"У нас, как ни крути, приходится работать: социализироваться, участвовать в соревнованиях, видеть других детей. Если ребенок включается в это, он развивает ловкость, координацию, скорость и в конечном счете получает бонусы от жизни. Он быстрее адаптируется, в том числе характер закаляется", – отметил Земцов.

Особый подход

Фото: проект "Один день в спецназе"

Помимо этого, на подобных занятиях участники отрабатывают навыки оказания помощи пострадавшим.

"Тактическая медицина – это расширенная первая помощь. Слово "тактика" здесь обозначает оказание помощи в тактических, военных условиях. Здесь действует стандартная трехуровневая система: красная, желтая и зеленая зоны", – объяснил Москве 24 инструктор Виктор Юрченко.

Он добавил, что в каждой зоне своя тактика оказания первой помощи:

в красной зоне (высокая опасность) учат быстро накладывать жгут и эвакуироваться в лежачем положении;

в желтой (средняя опасность) уже можно поднять голову, осмотреть пострадавшего;

в зеленой (полная безопасность) разрешено спокойно идти, помогая раненному.



Виктор Юрченко инструктор по тактической медицине Самые распространенные причины смерти – кровотечение, остановка сердца и асфиксия. Поэтому в первую очередь мы учим работе в подобных ситуациях.

Эксперт подчеркнул, что навыки тактической медицины могут пригодиться и в повседневной жизни, потому что никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Более того, машина скорой тоже не всегда добирается быстро, поэтому важно обучаться оказанию расширенной медпомощи, сказал он.

Помимо качественной физической подготовки, многие участники продолжают ходить на тренировки из-за атмосферы внутри коллектива. Одна из участниц проекта Екатерина Мещерякова в беседе с Москвой 24 отметила, что сразу ощутила некую семейственность.

Фото: проект "Один день в спецназе"

"Я чувствовала себя в своей тарелке, в своей стихии, мне все это было близко. При этом попасть в проект можно без подготовки, с нуля. А сами инструкторы – сильные, грамотные профессионалы", – рассказала Мещерякова.

При этом она отметила, что на занятиях все равны, в том числе при прохождении сертификации.





Екатерина Мещерякова участница проекта "Один день в спецназе" После получения сертификата прошло несколько лет, но я продолжаю заниматься, и я не теряю свои физические навыки, способности.

Такие занятия закаляют силу воли, характер в целом. При этом никто не остается без помощи: новичков всегда поддерживают более опытные участники и инструкторы, заключила Мещерякова.

