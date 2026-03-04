Форма поиска по сайту

04 марта, 17:40

Транспорт

Путин дал команды МЧС и МИД по вывозу россиян из стран Ближнего Востока

Фото: kremlin.ru

МЧС, МИД и другие ведомства оперативно получили распоряжение по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания с членами правительства РФ.

"Все, что в наших силах для оказания помощи нашим гражданам, оказавшимся в зоне конфликта – чтобы эта помощь была оказана своевременно", – подчеркнул президент.

Также глава государства поручил правительству не ослаблять внимание к оказанию помощи россиянам, которые остаются в странах Персидского залива.

Конфликт в Ближневосточном регионе обострился после объявления 28 февраля Израилем и США начала полномасштабной военной операции против Ирана. По Исламской Республике был нанесен превентивный удар. В ответ ракеты были направлены в сторону еврейского государства, а также американских баз, находящихся в странах Персидского залива.

На фоне эскалации вышеуказанные государства закрыли воздушное пространство. В связи с этим российские авиакомпании временно приостановили полеты, что осложнило вывоз находящихся там туристов.

Всего в странах Ближнего Востока остаются порядка 50 тысяч россиян. Еще около 6–8 тысяч граждан РФ не могут покинуть азиатские и африканские государства.

Для их скорейшего возвращения на родину Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.

В рамках совместных усилий 4 марта будут организованы 34 рейса для вывоза 7,1 тысячи путешественников из России. При этом полная перевозка займет до 10 дней.

Авиакомпании выполнили 34 рейса с Ближнего Востока 2 и 3 марта

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
властьтранспортполитиказа рубежом

