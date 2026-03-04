Путин: спецслужбы РФ знают о подготовке Киевом подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Фото: kremlin.ru

Российские спецслужбы располагают информацией о подготовке Киевом подрыва газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", заявил Владимир Путин в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Акция по подрыву, по словам главы государства, готовится при поддержке "некоторых спецслужб Запада". Москва уже проинформировала об этом турецкую сторону, добавил Путин.

"Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня", – подчеркнул российский лидер.

"Голубой поток" поставляет газ в Турцию через Черное море в обход третьих стран. "Турецкий поток" также идет из России в Турцию: одна нитка предназначена для турецких потребителей, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

4 марта стало известно об атаке украинских катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море. Инцидент произошел 3-го числа близ территориальных вод Мальты. Судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.

По словам официального представителя Минтранса РФ Николая Шестакова, двое моряков, которые получили ожоги в ходе атаки, были госпитализированы в больницу Бенгази. Остальные 28 членов экипажа российского судна проследовали в Мурманск.

Тем временем власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза, заявив, что это не входит в их полномочия. Мальтийская сторона пояснила, что инцидент произошел за пределами их поисково-спасательной зоны.

Путин назвал террористической атаку на "Арктик Метагаз". По его словам, подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе и для Европы.

