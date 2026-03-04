04 марта, 16:09Происшествия
Пострадавшие при атаке на российский газовоз моряки госпитализированы в Бенгази
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Двое моряков, которые получили ожоги в ходе атаки украинских катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз", направлены в больницу Бенгази. Об этом официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков сообщил РИА Новости.
Помимо них, остальные 28 членов экипажа российского судна следуют в Мурманск, добавил Шестаков.
Об атаке на российский газовоз в Средиземном море стало известно 4 марта. Уточнялось, что инцидент произошел накануне близ территориальных вод Мальты.
Судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено с побережья Ливии. Все члены экипажа являются россиянами.
Минтранс квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, а также как грубейшее нарушение норм международного морского права.