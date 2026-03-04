Пострадавшие при атаке на российский газовоз моряки госпитализированы в Бенгази

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Двое моряков, которые получили ожоги в ходе атаки украинских катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз", направлены в больницу Бенгази. Об этом официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков сообщил РИА Новости.

Помимо них, остальные 28 членов экипажа российского судна следуют в Мурманск, добавил Шестаков.

Об атаке на российский газовоз в Средиземном море стало известно 4 марта. Уточнялось, что инцидент произошел накануне близ территориальных вод Мальты.

Судно "Арктик Метагаз" следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено с побережья Ливии. Все члены экипажа являются россиянами.

Минтранс квалифицировал произошедшее как акт международного терроризма и морского пиратства, а также как грубейшее нарушение норм международного морского права.