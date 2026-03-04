Путин повысил штатную численность Вооруженных сил РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России. Об этом следует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь численность установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Прошлый указ о численности ВС РФ, ныне утративший силу, был подписан в сентябре 2024 года. Тогда штатная численность российских войск была установлена на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Ранее российский президент установил единовременные выплаты в 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Речь идет о контрактниках без гражданства, поступивших на службу в российские войска с 7 июля 2025 года.

До этого российское оборонное ведомство предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.

Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.