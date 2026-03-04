Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 18:45

Общество

Путин повысил штатную численность Вооруженных сил РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России. Об этом следует из указа президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь численность установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Прошлый указ о численности ВС РФ, ныне утративший силу, был подписан в сентябре 2024 года. Тогда штатная численность российских войск была установлена на уровне 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.

Ранее российский президент установил единовременные выплаты в 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Речь идет о контрактниках без гражданства, поступивших на службу в российские войска с 7 июля 2025 года.

До этого российское оборонное ведомство предложило повысить на 4% оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Ожидается, что повышение окладов может произойти уже 1 октября 2026 года.

Эта мера коснется военных, проходящих службу по контракту или призыву, сотрудников Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудников органов внутренних дел.

Читайте также


властьобщество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика