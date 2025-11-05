Ежемесячная выплата военным распространена на отражающих вторжение на границе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ежемесячная выплата контрактникам распространится на военных, отражающих вооруженное вторжение на госгранице России и прилегающих к зоне СВО регионах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер постановил правительству привести свои нормативно-правовые акты в соответствии с указом.

Документ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 августа 2024 года.

Ранее глава государства подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов на территории своего региона. Порядок проведения сборов будет определяться кабмином.

На граждан, которые заключили контракт о пребывании в мобилизационном резерве, в случае направления на спецсборы будут распространяться права, обязанности и гарантии, предусмотренные для военнослужащих, призванных на военные сборы или проходящих их.