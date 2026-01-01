Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

2 и 3 января объявлены днями траура в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

"Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – добавил глава региона.

В то же время в МИД России заявили, что украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее. В телеграм-канале министерства указали, что беспилотники целенаправленно били по месту скопления мирных жителей в момент празднования Нового года.

"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", – заключили в МИД.

1 января Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что в гибели людей виновны те, кто спонсирует "террористических ублюдков". Она также подчеркнула, что миллиарды налогоплательщиков Запада потрачены на убийство херсонских местных жителей.

